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        Sorgun Kaymakamı Aydın, sürücülere gizli buzlanma uyarısında bulundu

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, sürücülere gizli buzlanma uyarasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:34
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        Sorgun Kaymakamı Aydın, sürücülere gizli buzlanma uyarısında bulundu
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, sürücülere gizli buzlanma uyarasında bulundu.

        Aydın, havaların yağışlı geçmesi ve geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle, sürücüler tarafından her zaman görülemeyen şeffaf ama çok kaygan bir buz tabakası olarak tanımlanan gizli buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını istedi.

        Özellikle köprü ve rampaların buz tuzağı olduğuna dikkati çeken Aydın, "Eriyen kar sularının donması veya sisli hava gibi meteorolojik olaylar nedeniyle yollarda buzlanma olabiliyor. Bu buzlanma her zaman görülemeyen şeffaf ama çok kaygan bir tabaka oluşturuyor. Sürücülerden isteğimiz yollar temiz diye hız yapmasın. Kışın aracımızda, kar lastikleri, zincir, çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunduğundan emin olalım. Önümüzdeki araçları takip mesafesini artıralım ve hızımızı düşürelim. Lütfen dikkatli olalım, trafik kurallarına uyalım." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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