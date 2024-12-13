Sorgun Belediyesinden "Ekiplerimiz sahada, halkımız güvende" uygulaması

Sorgun Belediyesi sahipsiz köpeklere yönelik "Ekiplerimiz sahada, halkımız güvende" uygulaması başlattı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sokaklardaki sahipsiz köpeklere dair uygulama yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Yıllardır sokakta yaşayan canlarla birlikte bu dünyayı paylaştıklarını vurgulayan Ekinci, "Ekiplerimiz, okullar, camiler, şehir meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Dutluk Parkı gibi toplu kullanım alanlarını düzenli kontrol ediyorlar. Sabah 05.00 ve gece 24.00 saatleri arasında yapılan düzenli kontroller ve ihbarlarda, hasta ve bakıma ihtiyacı olan sokak canlılarını alarak tedavi, kısırlaştırma, çip ve küpe uygulamaları yapıyoruz. Tedavisi biten canların yaşamlarını bakım evimizde devam ettirmelerini, böylelikle hem çocuklarımızın hem de sokak canlarımızın hayatlarını güvenli ve sağlıklı sürdürmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.