Yozgat'ta hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta hakkında 13 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat’ta hakkında 13 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü A.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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