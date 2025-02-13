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        Yozgat'ta hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında 13 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:39
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        Yozgat'ta hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat’ta hakkında 13 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü A.A'yı yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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