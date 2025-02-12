Sorgun'da güvenlik önlemleri toplantısı yapıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde güvenlik önlemleri toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Kaymakam İhsan Emre Aydın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Alper Kon, İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Bayırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve ilçede görevli diğer kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Aydın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kurum müdürleri ile okul güvenliği, kadına karşı şiddetin önlenmesi, kamu binalarında yaşanabilecek yangınlara karşı alınması gereken önlemler başta olmak üzere, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik önlemleri görüşmek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

Doğal afetler veya diğer acil durumlar karşısında alınacak önlemleri önceden belirlemenin, can ve mal güvenliğini sağlamak açısından kritik önem taşıdığını kaydeden Aydın, "Toplantımızda, kamu binalarından hizmet alan vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olabilecek olaylara karşı her türlü tedbirin alınması ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması gibi kararlar da alındı. Bu toplantı, sorumluluk bilincini artırmak ve güvenlik kültürünü daha da güçlendirmek adına önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.