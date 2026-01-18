Yozgat'ta üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Yozgat'ta iki otomobil ile tırın karıştığı kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



O.B.B.'nin kullandığı 55 AGC 032 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Aşağıkarakaya köyü mevkisinde karşı şeride geçerek K.K.B. yönetimindeki 31 ADL 700 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada yola savrulan parçalara çarpan M.K. idaresindeki 58 DR 496 plakalı otomobil de bariyerlere çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler O.B.B ve M.K. ile araçta bulunan A.B. yaralandı.



Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan O.B.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.







