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        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:11
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        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y, Ö.Ş. ve B.T.G'yi suçüstü yakaladı.

        Operasyonda, jeneratör, hilti, kazma, 10 dinamit lokumu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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