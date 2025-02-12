Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün 'kar' engeli

        YOZGAT Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 23:26 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün 'kar' engeli
        ABONE OL

        YOZGAT Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

        Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, kuran kursları ve kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 13 Şubat'ta eğitime ara verilmiştir" denildi. Valilikten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

        "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler; 13 Şubat'ta idari izinli sayılacaktır.”

        Açıklamada ayrıca eğitim- öğretime ara verilmeyen ilçelerde yağış durumuna göre ayrı karar alınacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi
        Yozgat'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi
        Sorgun'da güvenlik önlemleri toplantısı yapıldı
        Sorgun'da güvenlik önlemleri toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta öğrenci servisleri denetlendi
        Yozgat'ta öğrenci servisleri denetlendi
        Sorgun Kaymakamı Aydın'dan ilçedeki oda başkanlıklarına ziyaret
        Sorgun Kaymakamı Aydın'dan ilçedeki oda başkanlıklarına ziyaret
        Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 2 öğretmen yaralandı
        Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 2 öğretmen yaralandı