        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:43
        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yol kontrolünde aracı durduran ekipler, aramada 3 uyuşturucu kapsülü ele geçirdi.

        Gözaltına alınan K.E. ve yabancı uyruklu A.İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

