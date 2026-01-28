Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yol kontrolünde aracı durduran ekipler, aramada 3 uyuşturucu kapsülü ele geçirdi. Gözaltına alınan K.E. ve yabancı uyruklu A.İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

