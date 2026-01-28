Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Yozgat'ta kayınvalidesi Yeter Dinç'in cenaze törenine katıldı

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, vefat eden kayınvalidesi Yeter Dinç'in Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dolak köyündeki cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:54 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Yozgat'ta kayınvalidesi Yeter Dinç'in cenaze törenine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, vefat eden kayınvalidesi Yeter Dinç'in Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dolak köyündeki cenaze törenine katıldı.

        Bir süredir tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 84 yaşında vefat eden Yeter Dinç'in cenazesi, yakınları tarafından Dolak köyü camisine getirildi.

        Dinç'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye, Dinç'in yakınları ve Bozdağ'ın yanı sıra Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Bozdağ, defin sonrası taziyeleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta 8 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
        Yozgat'ta 8 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
        Yozgat'ta 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Yozgat'ta 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Otomobil dere yatağına uçtu, sürücü yaralandı
        Otomobil dere yatağına uçtu, sürücü yaralandı
        Yozgat'ta dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yozgat'ta dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı