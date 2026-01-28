Habertürk
        Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 28.01.2026 - 12:51
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "gasp" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ile "hırsızlık"tan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E.K'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

