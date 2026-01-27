Yozgat'ta dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Yozgat'ta dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. (19) idaresindeki 66 DP 458 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Başıbüyüklü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
