Yozgat'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak alkol ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.