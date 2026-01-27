Yozgat'ta 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yozgat'ta hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "gasp" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
