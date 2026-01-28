Yozgat'ta 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, hakkında 25 suç kaydı ve 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'yi yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

