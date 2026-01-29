Yozgat'ta sahte altın satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.



İlçede Kırşehir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu, kendisine sahte altın satmak isteyen bir kişinin olduğu yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu. İş yeri sahibi, şüphelinin daha önce iki kez iş yerine gelerek sahte gram altın sattığını, altınların sahte olduğunun sonradan anlaşıldığını belirtti.



İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, iş yerine yeniden gelen şüpheli A.S'yi yakaladı.





Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 20 adet 1 gram altın, 4 çeyrek altın ile bir miktar para ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

