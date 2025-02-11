Yozgat'ta öğrenci servisleri denetlendi

Akdağmadeni ilçesinde de güvenlik tedbirleri kapsamında okul çevresi ve güzergahlarının kontrolü yapıldı.

Jandarma ekipleri, kent merkezi ve Sarıkaya ilçesinde yaptıkları kontrollerde, sürücülere genel trafik kuralları, kış lastiği kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, yolcu indirme ve bindirme prosedürleri, hız kuralları ve takip mesafesi konularında bilgilendirmede bulundu.

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