Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi

        Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 00:02 Güncelleme: 13.02.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL

        Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 13 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz yağış durumuna göre münferiden karar alacaklardır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Sorgun'da güvenlik önlemleri toplantısı yapıldı
        Sorgun'da güvenlik önlemleri toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta öğrenci servisleri denetlendi
        Yozgat'ta öğrenci servisleri denetlendi
        Sorgun Kaymakamı Aydın'dan ilçedeki oda başkanlıklarına ziyaret
        Sorgun Kaymakamı Aydın'dan ilçedeki oda başkanlıklarına ziyaret
        Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 2 öğretmen yaralandı
        Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 2 öğretmen yaralandı
        Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 5 ayda 5 bin 949 hastaya hizm...
        Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 5 ayda 5 bin 949 hastaya hizm...