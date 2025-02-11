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        Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 2 öğretmen yaralandı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 2 öğretmen tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:07
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        Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 2 öğretmen yaralandı
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        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 2 öğretmen tedavi altına alındı.

        Y.G. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Akdağmadeni Yukarıçulhalı köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yolculardan öğretmen oldukları öğrenilen M.Ö. ve E.D. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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