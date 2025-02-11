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        Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 5 ayda 5 bin 949 hastaya hizmet verildi

        Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, hasta kabulüne başladığı 2024 Ekim ayı itibarıyla 5 bin 949 hastaya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:20
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        Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 5 ayda 5 bin 949 hastaya hizmet verildi
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, hasta kabulüne başladığı 2024 Ekim ayı itibarıyla 5 bin 949 hastaya hizmet verdi.

        Bünyesinde 8 ana bilim dalı bulunan hastanede, hastalara diş taşı temizliği, dolgu ve kanal tedavisi, protez işlemleri, diş çekimi, implant ve ortodontik tedavi hizmetleri veriliyor.

        Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Süha Kuşçu, kısa bir süre önce açılışı yapılan ve hasta kabulüne başlayan hastanenin, bölgedeki sağlık hizmetlerine önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin sadece akademik eğitim veren bir kurum olmanın ötesinde, toplum sağlığını destekleyen önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Kuşçu, "Uzman kadromuz ve dijitalleşen randevu sistemiyle hem hasta memnuniyetini hem de akademik başarımızı ön planda tutarak hizmet kalitesini her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için kalite standartlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Modern tıbbi cihazlarımız, uzman diş hekimlerimiz ve hasta odaklı hizmet anlayışımızla bölgenin en iyi ağız ve diş sağlığı merkezi olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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