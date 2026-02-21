Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Yozgat'tın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 12:41 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:41
        Yozgat'tın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler O.K. ve Y.E.K'nin otomobille kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yol kontrolünde aracı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan O.K. ve Y.E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

