Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        İ.K'nin kullandığı 06 DGJ 947 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Sarıhacılı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazara yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta ramazan ayının ilk iftarı yapıldı
        Yozgat'ta ramazan ayının ilk iftarı yapıldı
        Sorgun Belediyesi iftar çadırında her gün 450 kişilik iftar menüsü hazırlan...
        Sorgun Belediyesi iftar çadırında her gün 450 kişilik iftar menüsü hazırlan...
        Vefat eden itfaiye personeli için cenaze töreni düzenlendi
        Vefat eden itfaiye personeli için cenaze töreni düzenlendi
        Yozgat'ta hayatını kaybeden itfaiye personeli için tören düzenlendi
        Yozgat'ta hayatını kaybeden itfaiye personeli için tören düzenlendi
        Yozgat'ta 432 adet sentetik ele geçirildi
        Yozgat'ta 432 adet sentetik ele geçirildi
        HAYDİ ekipleri doğadaki canlıları unutmadı
        HAYDİ ekipleri doğadaki canlıları unutmadı