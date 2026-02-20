Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. İ.K'nin kullandığı 06 DGJ 947 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Sarıhacılı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazara yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

