Yozgat'ta hayatını kaybeden itfaiye personeli için tören düzenlendi

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Mevlana Dalaslan için tören düzenlendi.



Dalaslan'ın cenazesi, Yozgat Şehir Hastanesi'nden alınarak görev yaptığı İtfaiye Müdürlüğü önüne getirildi.



Burada düzenlenen törene, Dalaslan'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve mesai arkadaşları katıldı.





Arslan, burada aileye başsağlığı dileğinde bulundu.



Dalaslan'ın naaşı, İtfaiye Müdürlüğünün bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği Osmanpaşa köyüne uğurlandı.

