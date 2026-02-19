Canlı
Habertürk
Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta hayatını kaybeden itfaiye personeli için tören düzenlendi

        Geçirdiği beyin kanaması sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Mevlana Dalaslan için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:51 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:51
        Yozgat'ta hayatını kaybeden itfaiye personeli için tören düzenlendi
        Geçirdiği beyin kanaması sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Mevlana Dalaslan için tören düzenlendi.

        Dalaslan'ın cenazesi, Yozgat Şehir Hastanesi'nden alınarak görev yaptığı İtfaiye Müdürlüğü önüne getirildi.

        Burada düzenlenen törene, Dalaslan'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve mesai arkadaşları katıldı.


        Arslan, burada aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

        Dalaslan'ın naaşı, İtfaiye Müdürlüğünün bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği Osmanpaşa köyüne uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

