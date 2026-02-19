Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:56 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:56
        Yozgat'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı
        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.


        İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Sarayözü Mahallesi'nde sağanak etkili oldu.

        Kuvvetli yağış sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik önlemi alınan alanda belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

