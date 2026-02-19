Yozgat'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı. İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Sarayözü Mahallesi'nde sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alınan alanda belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

