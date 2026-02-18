Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda takibe alınan M.R.B, C.G, İ.Ö. ve R.K, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

