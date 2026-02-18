Canlı
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:49 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:49
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda takibe alınan M.R.B, C.G, İ.Ö. ve R.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Yapılan aramalarda, şüphelilere ait çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

