        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:30
        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu R.A.B.K, ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Evde yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

