Yozgat'ta eriyen kar suları taşkına neden oldu
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle bazı bölgelerde taşkın meydana geldi.
Göndelen Vadisi'ndeki dere yatağının taşması sonucu Başçatak, Yukarıçulhalı, Ortaköy, Aşağıçulhalı ve Dokuz köylerinde su birikintileri oluştu.
Taşkın nedeniyle ormanlık alanlar ile bazı araziler su altında kaldı.
Köy sakinleri, suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesi amacıyla iş makineleriyle bölgede çalışma yaptı.
Bölgede suyun çekilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
