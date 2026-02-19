Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta eriyen kar suları taşkına neden oldu

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle bazı bölgelerde taşkın meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:59 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta eriyen kar suları taşkına neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle bazı bölgelerde taşkın meydana geldi.

        Göndelen Vadisi'ndeki dere yatağının taşması sonucu Başçatak, Yukarıçulhalı, Ortaköy, Aşağıçulhalı ve Dokuz köylerinde su birikintileri oluştu.

        Taşkın nedeniyle ormanlık alanlar ile bazı araziler su altında kaldı.

        Köy sakinleri, suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesi amacıyla iş makineleriyle bölgede çalışma yaptı.

        Bölgede suyun çekilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıld...
        Yozgat'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıld...
        Yozgat'ta aşırı yağış sele neden oldu
        Yozgat'ta aşırı yağış sele neden oldu
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        İlk teravihte vatandaşlar camiye akın etti
        İlk teravihte vatandaşlar camiye akın etti
        Yozgat'ta Ramazan ayının gelişi temsili top atışıyla müjdelendi
        Yozgat'ta Ramazan ayının gelişi temsili top atışıyla müjdelendi