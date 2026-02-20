Yozgat'ta sağanak nedeniyle yıkılan köprü sonrası ulaşım başka bir köprüden sağlanıyor

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde dün sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprünün yıkılması nedeniyle ulaşım bölgedeki diğer köprüden sağlanıyor.



İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Sarayözü Mahallesi'nde dün kuvvetli yağış sonrası yıkılan köprüdeki çalışmalar sürüyor.



Bölgede evi bulunan vatandaşlar ile öğrenciler, karşı tarafa geçişi yakında bulunan diğer köprüden gerçekleştiriyor.



Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, mahallede bulunan derenin debisinin yükselmesi sonucu yıkılan köprünün bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.





Köroğlu, AA muhabirine, sel sonrası bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığını ve belediye ekiplerinin büyük bir gayretle sahada çalıştığını söyledi.



Sarayözü Mahallesi'nde bulunan köprülerden birinin yıkıldığını, diğer taraftan tali bir geçiş sağlamaya çalıştıklarını belirten Köroğlu, şöyle konuştu:





"Devletimiz, büyük ve güçlü bir devlettir. Bunun da üstesinden geliriz. Oradaki vatandaşın mağduriyetini en kısa zamanda gidereceğiz. Şehirde elbette farklı mağduriyetler oldu ancak maddi hasarla atlatılması, can kaybının olmaması bizim için en büyük teselli oldu. En kısa zamanda çalışmalara başlayacağız ve vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidereceğiz."

