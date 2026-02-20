Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta sağanak nedeniyle yıkılan köprü sonrası ulaşım başka bir köprüden sağlanıyor

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde dün sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprünün yıkılması nedeniyle ulaşım bölgedeki diğer köprüden sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 16:52 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta sağanak nedeniyle yıkılan köprü sonrası ulaşım başka bir köprüden sağlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde dün sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprünün yıkılması nedeniyle ulaşım bölgedeki diğer köprüden sağlanıyor.

        İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Sarayözü Mahallesi'nde dün kuvvetli yağış sonrası yıkılan köprüdeki çalışmalar sürüyor.

        Bölgede evi bulunan vatandaşlar ile öğrenciler, karşı tarafa geçişi yakında bulunan diğer köprüden gerçekleştiriyor.

        Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, mahallede bulunan derenin debisinin yükselmesi sonucu yıkılan köprünün bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.


        Köroğlu, AA muhabirine, sel sonrası bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığını ve belediye ekiplerinin büyük bir gayretle sahada çalıştığını söyledi.

        Sarayözü Mahallesi'nde bulunan köprülerden birinin yıkıldığını, diğer taraftan tali bir geçiş sağlamaya çalıştıklarını belirten Köroğlu, şöyle konuştu:


        "Devletimiz, büyük ve güçlü bir devlettir. Bunun da üstesinden geliriz. Oradaki vatandaşın mağduriyetini en kısa zamanda gidereceğiz. Şehirde elbette farklı mağduriyetler oldu ancak maddi hasarla atlatılması, can kaybının olmaması bizim için en büyük teselli oldu. En kısa zamanda çalışmalara başlayacağız ve vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidereceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yozgat'ta ramazan ayının ilk iftarı yapıldı
        Yozgat'ta ramazan ayının ilk iftarı yapıldı
        Sorgun Belediyesi iftar çadırında her gün 450 kişilik iftar menüsü hazırlan...
        Sorgun Belediyesi iftar çadırında her gün 450 kişilik iftar menüsü hazırlan...
        Vefat eden itfaiye personeli için cenaze töreni düzenlendi
        Vefat eden itfaiye personeli için cenaze töreni düzenlendi
        Yozgat'ta hayatını kaybeden itfaiye personeli için tören düzenlendi
        Yozgat'ta hayatını kaybeden itfaiye personeli için tören düzenlendi
        Yozgat'ta 432 adet sentetik ele geçirildi
        Yozgat'ta 432 adet sentetik ele geçirildi