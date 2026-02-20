Canlı
        Yozgat'ta dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 20:57 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:57
        Yozgat'ta dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri A.Ü'nün vefat eden kişilerin yakınlarını arayarak dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şüphelinin Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

        Yapılan incelemede A.Ü'nün 110 kişiyi yaklaşık 4 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

