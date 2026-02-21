Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı

        Yozgat'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 20:41 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        H.B. idaresindeki 06 CVF 354 plakalı otomobil, Yeni Cami Mahallesi Şehir Stadyumu yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta otomobil alev alev yandı
        Yozgat'ta otomobil alev alev yandı
        Yozgat'ta jandarma, uyuşturucuya geçit vermiyor
        Yozgat'ta jandarma, uyuşturucuya geçit vermiyor
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        110 kişiyi 4.5 milyon lira dolandıran zanlı yakalandı
        110 kişiyi 4.5 milyon lira dolandıran zanlı yakalandı
        Yozgat'ta dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta sağanak nedeniyle yıkılan köprü sonrası ulaşım başka bir köprüden...
        Yozgat'ta sağanak nedeniyle yıkılan köprü sonrası ulaşım başka bir köprüden...