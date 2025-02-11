Sorgun Kaymakamı Aydın'dan ilçedeki oda başkanlıklarına ziyaret

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede bulunan oda başkanlıklarını ziyaret etti.

Aydın, ilk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz'u ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Aydın, yurt genelinde hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarların ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Kaygusuz da ziyaretlerinden dolayı Aydın'a teşekkür etti.

Aydın, daha sonra Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık'ı ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı.​​​​​​​