Sorgun Kaymakamı Aydın'dan ilçedeki oda başkanlıklarına ziyaret
Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede bulunan oda başkanlıklarını ziyaret etti.
Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede bulunan oda başkanlıklarını ziyaret etti.
Aydın, ilk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz'u ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Aydın, yurt genelinde hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarların ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.
Kaygusuz da ziyaretlerinden dolayı Aydın'a teşekkür etti.
Aydın, daha sonra Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık'ı ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.