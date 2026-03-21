Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Onur Koçak'ın kullandığı 06 DJ 2724 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı'nda devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki B.E, ambulansla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Koçak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

