Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.



Vali Mehmet Ali Özkan, Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, katılımcıların ve tüm vatandaşların bayramını kutladı.



Bayram ziyareti için yola çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Özkan, hayırlı yolculuklar diledi.



Programa, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Programın ardından Vali Özkan ve beraberindekiler, bayramda hizmet veren kurumları ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı.



