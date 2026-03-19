Vali Özkan, bayram öncesi uygulama noktasını ziyaret etti

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı öncesi Muslubelen uygulama noktasında görev yapan personeli ziyaret etti.



Vali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile görev yapan personeli ziyaret ederek kolaylıklar diledi.



Personelin bayramını da kutlayan Özkan, Ramazan Bayramı arifesinde yol uygulama ve kontrol noktasında jandarma ve emniyet personeliyle bir araya geldiklerini söyledi.



Güvenlik güçlerinin milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını belirten Özkan, "İnşallah bu bayramı da geçen bayramlarda olduğu gibi sükunet içerisinde geçiririz. Bu kapsamda sahada 533 ekiple jandarma ve emniyetten 2 bin personel vatandaşlarımız için görev yapıyor." dedi.



Özkan, tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, nice bayramlara kavuşma temennisinde bulundu.



Jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri uzun süre araç kullanmamaları konusunda uyararak broşür dağıttı.

