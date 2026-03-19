Yozgat'ta kazara bir kişinin tüfekle vurularak ölmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta bir kişinin kazara tüfekle vurularak ölmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ta bir kişinin kazara tüfekle vurularak ölmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şeyh Osman Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Ö.F.G, tüfeğiyle oynadığı sırada kazara karşısında bulunan arkadaşı İ.A.A'yı (19) vurdu.
Boyun bölgesinden ağır yaralanan İ.A.A, arkadaşları tarafından kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Ö.F.G. ile iş yerinde bulunan L.C, F.Ş. ve M.S.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.