Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent merkezi, Köseyusuflu ve Kuyumcu köylerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1344 sentetik uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.Ş, H.Y. ve H.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

