Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ınSorgun ilçesinde hakkında 19 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 18.03.2026 - 16:36
Yozgat'ınSorgun ilçesinde hakkında 19 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 19 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
