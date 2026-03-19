Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta yanlışlıkla atılan altınlar çöp kamyonunda bulundu

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kadının lahananın arasına sakladığı altınlar, temizlik işçileri tarafından çöp kamyonunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 12:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddiaya göre, Yenimahalle'de yaşayan bir kadın, biriktirdiği altınları koyduğu cüzdanı lahananın arasına sakladı. Bayram öncesi evine temizlik için yardıma gelen kadının çocukları, lahana poşetini çöp kutusuna attı.

        Poşetin yerinde olmadığını fark eden kadın, durumu yetkililere bildirdi.

        Sorgun Belediyesi temizlik işçileri, Yenimahalle mevkisinde çöp boşaltan kamyonda yaptığı aramada lahana poşetini buldu.


        Poşetten yaklaşık 10 gram altın olduğu belirtilen cüzdanını alan kadın, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
