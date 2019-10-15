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Vatandaşlara el yıkama yöntemi anlatıldı

İHA

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara el yıkama eğitimi verildi.

Vatandaşlara el yıkama yöntemi anlatıldı

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara el yıkama eğitimi verildi.
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda vatandaşlara el hijyeninin önemi ile el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Kurulan stantta Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sıvı sabun ve su ille vatandaşlara uygulamalı olarak el yıkama yöntemlerini gösterdi. Eldeki mikroplardan kurtulmanın en iyi yöntemin, su ve sabunla doğru bir şekilde yıkamaktan geçtiğini belirten yetkililer, eğitimlerin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan el yıkama broşürlerini vatandaşlara dağıttı.
Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinliklerin okullarda da devam edeceği bildirildi.

YOZGAT

15 Ekim 2019 Salı

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