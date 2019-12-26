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Arazi toplulaştırması çiftçileri mağdur etti

İHA

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde çiftçiler, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında arazilerinin birleştirilme yerine parçalandığını ileri sürüp tepki gösterdi.

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde çiftçiler, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında arazilerinin birleştirilme yerine parçalandığını ileri sürüp tepki gösterdi.
Aydıncık ilçesinde başlatılan Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi, ilçe halkını memnun etmedi. İlçede yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarının kayıplara neden olduğunu iddia eden çiftçiler, toplulaştırmada amaç dışına çıkıldığını, arazilerinin hem değer kaybettiği hem de parçalandığını ileri sürüp tepki gösterdi. Aydıncık ilçesinde bir araya gelen çiftçiler, şirket tarafından yapılan uygulamayı protesto etti.
Çiftçilerden Halil Yıldırım, arazi toplulaştırma çalışmasının doğru yapılması durumunda güzel bir hizmet olacağını ancak Aydıncık'ta toplulaştırma yerine arazinin daha fazla parçalandığını söyledi. Birkaç kişi dışında bütün çiftçilerin mağdur edildiğini anlatan Yıldırım, "Vatandaşın imar alanı içesinde ruhsatlı yerleri kullanılmayan alanlara götürüyor. Analiz yaptık diyorlar. Arazinin en kötü noktası iyi çıkıyor ve vatandaşın iyi tarlasını ekilemeyecek alana taşıyorlar. Bugün vatandaş gerçekten mağdur. Şirket görevlisinin yanına gidiyorsun derdini anlamaya çalışıyorsun. Mahkemeye gidin diyor. Yetkililere sesleniyoruz. Tarım ve Orman Bakanımıza sesleniyoruz. Bize göre yapılan iş kötü değil, yapılma şekli kötü, hepimiz mağdur olduk" dedi.
Dursun Korkmaz ise 6 dönüm tarlasının üçe bölündüğünü ifade ederek, "Tarlamız birleştirilmediği gibi tek tarlayı üçe bölündü. 2 dönüm yere traktör girer mi, yazık değil mi. Bağımı bin metre uzağa vermişler. İtiraz ettiğimde görevli, çubukları oradan sök öbür taraf dik diyor, dalga geçer gibi" diye konuştu.
Ali Osman Yılmaz da tarlasının elinden alındığını iddia ederek, "Bazı kişiler istediği tarlayı istediği yere getirdiler. Biz iki tarlayı bir yere getiremediğimiz gibi parçaladılar. Tarlayı elimizden aldılar başkasına verdiler. Mahkemeye git diyorlar. Mahkeme masrafını nereden karşılayacağız. Adamı olan kendi tarlasını birleşti bir tarlayı 70 dönüm yaptılar. Bizimkini de 3'e 4'e böldüler" ifadelerini kullandı.

YOZGAT

26 Aralık 2019 Perşembe

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