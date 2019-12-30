Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.30 sıralarında YozgatKayseri yolu Yenipazar Beldesi mevki'inde meydana geldi. Sibel Çolak Manal (34) idaresindeki 34 TS 6992 plakalı otomobil ile karşı yönden ilerleyen Hacı Cenk (55) idaresindeki 06 BV 4950 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrası araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Cafer Cenk (29), Fatma Cenk (80), Hacı Cenk (55), Sibel Çolak Manal (34), Boğazlıyan İlçe Hastanesine ve Yozgat Şehir hastanesine sevk edildiler.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YOZGAT 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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