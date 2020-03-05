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Boğazlıyan’da eğitim masaya yatırıldı

İHA

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş başkanlığında,belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, okul müdürleri, mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları ilçe eğitimini konuşmak üzere bir araya geldi.

Boğazlıyan’da eğitim masaya yatırıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş başkanlığında,belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, okul müdürleri, mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları ilçe eğitimini konuşmak üzere bir araya geldi.
METEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda ilçe eğitiminin dünü, bugünü ve yarını, okullardaki güvenlik, hijyen, sağlık, taşıma konuları ele alındı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek; "Eğitim ve öğretimlerini sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri konusunda okul aile birliği başkanları ve muhtarlar ile koordineli olarak çalışıyoruz. Güvenlik konusunda herkesin yapması gereken hususlar var. Okullarımızın çevresinde uygunsuz olduğu tespit edilen kişilerin okul aile birlikleri tarafından okul idaresi ve kolluk görevlilerine anında bildiriliyor. Okul saatleri içerisinde öğrencilerin internet kafelere gitmesi yasak. Okul idarecilerimiz de okul yakınında bulunan internet ve benzeri kafeleri sık sık denetliyorlar. “ dedi.
Şimşek; “Çevre, yemek, güvenlik, elektrik, kantin ve pansiyon komisyonlarını kurarak düzenli bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Toplum sağlığı merkezince okul çevrelerinde bulunan işyerlerinde gıda denetimlerinin düzenli bir şekilde yapılıyor. Servis araçlarının, ayakta yolcu veya malzeme bulundurulması hususuna okul idarecilerimiz titizlikle üzerinde duruyor. “dedi.
Boğazlıyan İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş yaptığı konuşmada, “Güvenlik kuvvetleri ile okul yetkilileriyle yaptığımız işbirliği sayesinde eğitim ve öğretimi etkileyebilecek risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Okul müdürlerinin, okul aile birlikleri başkanlarının, okulların çevresinde bulunan internet kafelerde nelerin bulunduğunu, filtre programlarının bulunup bulunmadığını, okul saatleri içerisinde öğrenci alıp almadıklarını, çevre bakkallarda nelerin satıldığını, özellikle tek sigara diye tabir edilen sigaranın satılıp satılmadığını sıkı bir şekilde takip etmeleri gerekiyor. Öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim görebilmeleri için gereken her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Hepimizin görevi onlara en güvenli bir ortamı sunmaktır. Çocuklarımızın huzurlu ve kaliteli bir eğitim alabilmesi için gereken her türlü önlemi alıyoruz” diye konuştu.

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