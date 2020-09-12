Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle 2 apartmanın çatısı uçtu, ilçe merkezini toz bulutu kapladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Hüyük Mahallesi'ndeki 2 apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan yapı malzemeleri, etrafa saçılırken bazı otomobillerde hasar oluştu. Rüzgarla birlikte ilçe merkezini kaplayan toz bulutu ve etrafa saçılan yapı malzemeleri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Öte yandan rüzgardan hasar gören çatının uçma anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Yerköy Harun GÖKÇEOĞLU

2020-09-12 22:13:41



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