29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Yozgat Şehir Hastanesi personelleri, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirerek, farklı bir kutlamaya imza attı.
İHA'nın haberine göre; hastane çalışanlarının aynı anda işaret dili hareketleriyle İstiklal Marşı'nı okuması büyük ilgi çekti. Gerek sağlık hizmetlerindeki kalite gerekse sosyal anlamda hayata geçirdiği faaliyetler ve aldığı kalite ödülleriyle adından söz ettiren Yozgat Şehir Hastanesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı bir çalışmaya daha imza attı.
İşitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve sağlıklı diyalog kurabilmek amacıyla eğitim alan Yozgat Şehir Hastanesi personellerinin ilk faaliyetleri, İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okumak oldu. Hastane çalışanları üzerlerine giydikleri Mustafa Kemal Atatürk ve ay-yıldızlı tişört ile İstiklal Marşı'nı büyük bir heyecan ve coşkuyla okudu. Hastane çalışanlarının bu anlamlı etkinliği vatandaşlar tarafından da büyük bir beğeni ile izlendi.
İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okuyan Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları ardından hep birlikte '29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun' diyerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşarken izleyenlerde de aynı coşkuyu hissettirdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.