Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı
Giriş: 29.12.2023 - 00:27 Güncelleme: 29.12.2023 - 00:29
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre; jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.