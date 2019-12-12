31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi belediye başkanı seçilen AK Partili Abdullah Aksak'ın seçilme yeterliliği bulunmadığı gerekçesiyle YSK’ya itiraz başvurusunda bulunulmuştu. İtiraz dilekçesinde, Aksak’ın 18 yaşından küçükken “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılması nedeniyle seçilme yeterliliğine sahip olmadığı belirtildi.
YSK: SEÇİLMEYE ENGEL MAHKUMİYETİ VAR
Bu itiraz YSK’da bugün yapılan toplantıda ele alındı. YSK incelemelerin sonucunda “seçilmeye engel mahkumiyeti olduğu” gerekçesiyle Aksak’ın mazbatasının iptaline karar verdi. Bu karar sonrası yeni başkan Ceylanpınar Belediye Meclisi’nde yapılacak seçimle belirlenecek.
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