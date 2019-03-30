Milyonlarca seçmen 31 Mart 2019 Pazar günü yani yarın oy kullanma işlemlerini seçim sandıklarına giderek gerçekleştirecek. 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor ve kaça kadar yapılıyor? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 31 Mart 2019 yerel seçimler il il oy verme saatleri...

İL İL OY KULLANMA SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı iller dışında oy verme işlemleri saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işlemlerinin 07.00 - 16.00'ya kadar gerçekleşecek iller ise şöyle; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

OY KULLANMA SAAT KAÇTA BİTİYOR?

31 Mart yerel seçimleri için "Oy kullanma işlemi saat kaçta bitiyor" sorusunun cevabı belli oldu.

31 Mart 2019 Pazar günü oy verme işlemi saat 08:00 - 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

NASIL OY KULLANACAĞIZ?

1- OY VERME SAATİNE DİKKAT EDİN

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 32 ilde seçmenler 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

2- OY VERME SAATİ BİTSE BİLE SIRADA BEKLEYİN

OY verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

3- OY KULLANACAĞINIZ SANDIĞI ÖĞRENİN

Vatadaşlar öncelikle nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmeli. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

4- KİMLİK BELGENİZİ SAKIN UNUTMAYIN

Seçmenlerın oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

5- SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI OLMASA DA OY KULLANIN

Seçmenın nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de görebilecek.

6- CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRMEYİN

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

7- OY PUSULASINI KONTROL EDİN

OY pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Oy pusulasına, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

8- PUSULALARI TEK ZARFA KOYUN

Seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği", "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

9- OY VERME KABİNİNDE FAZLA KALMAYIN

SEÇMEN, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

10- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZAYI ATMAYI UNUTMAYIN

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

MÜHÜR BASARKEN DİKKAT

Seçmenin oyunun geçerli sayılması için oy pusulasının üzerinde "evet" ya da "tercih" mühründen başka bir işaret, yazı veya imza bulunmaması gerekiyor. Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılacak.