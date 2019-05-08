Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki yerel seçimlerin iptalinin ardından yaşanan tartışmalara açıklık getirmek üzere Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca bir kitapçık hazırlandı. ‘ İstanbul seçimleri neden yenileniyor?’ başlığıyla hazırlanan 6 sayfalık rehberde kamuoyunun merak ettiği noktalara açıklık getirildi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarınca ve İletişim Daire Başkanlığınca paylaşılan kitapçıkta 3 ana başlıkta tespitlere yer verildi.

6 SAYFALIK KİTAPÇIĞIN TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

Kitapçıkta yer alan tespitlerin başında “Sandık Başkanı Seçiminde Yapılan Usulsüzlükler” ve “Oy Sayım ve Döküm Cetvellerine İlişkin Usulsüzlükler” yer alırken en çok tartışma yaratan “Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?” sorusuna da açıklama getirildi. Buna göre YSK’nın değerlendirmelerini itirazlar doğrultusunda yaptığı anımsatılırken şu ifadelere yer verildi:

“ YSK, iti raz sonucunda usulsüzlük tesp it etm işse bu usulsüzlüğün seçi m sonuçlarına etki edi p etmeyeceğ ine bakmaktadır. İstanbul Büyükşehi r Beledi ye ve 2 i lçe beled iyeye dönük 'kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üye beli rlenmesi' ve bu kanunsuz şek ilde oluşturulan sandık kurullarının 'oy sayım ve döküm cetvelleri n boş, eksi k veya i mzasız hazırlaması' i ti razlarını değerlendi ren YSK, 123 sandıkta yaklaşık 42.000 şüpheli oy tespi t etm işti r. İlçelerdek i 123 sandıkta tesp it ed ilen bu 42.000 şüpheli oy ik i aday arasındaki farkın 13.729 olduğu İstanbul Büyükşeh ir Belediyesi seç mi ne etki ederken ilçe beledi yeleri ni n sonucuna etki etmed iğ i görülmüştür. Bundan dolayı YSK, İstanbul Büyükşehi r Beled iye seçi mi ni n yen ilenmes ine karar veri rken i lçe beled iye seçimleri ni yeni lemem işti r."