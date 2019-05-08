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YSK'nın İstanbul kararı için 6 sayfalık kitapçık

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı İstanbul’daki yerel seçimlerin iptali kararının ardından yaşanan tartışmalara açıklık getirmek üzere bir kitapçık hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki yerel seçimlerin iptalinin ardından yaşanan tartışmalara açıklık getirmek üzere Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca bir kitapçık hazırlandı. ‘ İstanbul seçimleri neden yenileniyor?’ başlığıyla hazırlanan 6 sayfalık rehberde kamuoyunun merak ettiği noktalara açıklık getirildi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarınca ve İletişim Daire Başkanlığınca paylaşılan kitapçıkta 3 ana başlıkta tespitlere yer verildi.

6 SAYFALIK KİTAPÇIĞIN TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

Kitapçıkta yer alan tespitlerin başında “Sandık Başkanı Seçiminde Yapılan Usulsüzlükler” ve “Oy Sayım ve Döküm Cetvellerine İlişkin Usulsüzlükler” yer alırken en çok tartışma yaratan “Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?” sorusuna da açıklama getirildi. Buna göre YSK’nın değerlendirmelerini itirazlar doğrultusunda yaptığı anımsatılırken şu ifadelere yer verildi:

YSK, itiraz sonucunda usulsüzlük tespit etmişse bu usulsüzlüğün seçim sonuçlarına etki edip etmeyeceğine bakmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye ve 2 ilçe belediyeye dönük 'kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üye belirlenmesi' ve bu kanunsuz şekilde oluşturulan sandık kurullarının 'oy sayım ve döküm cetvellerin boş, eksik veya imzasız hazırlaması' itirazlarını değerlendiren YSK, 123 sandıkta yaklaşık 42.000 şüpheli oy tespit etmiştir. İlçelerdeki 123 sandıkta tespit edilen bu 42.000 şüpheli oy iki aday arasındaki farkın 13.729 olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçmine etki ederken ilçe belediyelerinin sonucuna etki etmediği görülmüştür. Bundan dolayı YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yenilenmesine karar verirken ilçe belediye seçimlerini yenilememiştir."

 

 

 

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