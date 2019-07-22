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HaberlerGündemYük asansöründe facia! Çığlıklarına dayanamadılar... - Haberler

Yük asansöründe facia! Çığlıklarına dayanamadılar...

DHA

İstanbul Sultangazi'de, tekstil firmasında çalışan 67 yaşındaki Ayhan Yaşar'ın binmek istediği asansör aniden aniden hareket edince facia yaşandı. Yük asansörünün aşağı doğru boşalması sonucu sıkışan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

feci kaza

Sultangazi'de tekstil atölyesinde çalışan Ayhan Yaşar (67),binmeye istediği asansörün aşağı doğru boşalması sonucu sıkıştı. Ağır yaralan yaşlı adam kurtarılamadı.

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 4'ncü katta bulunan bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenilen 67 yaşındaki Ayhan Yaşar, aşağıya inmek için yük asansörüne binmek istedi. Yaşar, kapının açılıp bineceği sırada asansör aniden hareket etti. Asansörün aşağı doğru boşalmasından dolayı Ayhan Yaşar, asansörde sıkıştı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN KOŞTU

Asansör, üçüncü kat ile ikinci kat arasında durdu. Yaşlı adamın çığlıklarını duyan mesai arkadaşları, hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yaşar'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaşar'ı sıkıştığı yerde kanlar içerisinde gören ekipler, sağlık ekiplerine haber verdi. İçeride çalışmalar devam ederken, iş merkezinin önünde bekleyen Ayhan Yaşar'ın mesai arkadaşları, gözyaşlarına engel olmadı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu Ayhan Yaşar sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yaşar'ı ambulansla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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