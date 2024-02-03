Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet: 73-83 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında konuk olduğu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 mağlup etti. Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, cezalı olduğu için maçı tribünden izledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 mağlup etti.
Beşiktaş, ilk periyodu 19-3, devreyi de 41-33 önde bitirdi. Üçüncü periyoyodu 70-50 önde giden Beşiktaş, maçı 83- 73 kazandı. Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, cezalı olduğu için maçı tribünden izledi.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Nate Mason 27, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Pecarski 19, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7, Allman 13
1'İNCİ PERİYOT: 13-19
DEVRE: 33-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-70
5 FAUL: Mitchell (Beşiktaş)