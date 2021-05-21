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Yüksek Kilise ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor

Aksaray'da, Bizans döneminden kalma şapelin içine 19. yüzyılda yapılan Yüksek Kilise, ihtişamıyla etkiliyor

Yüksek Kilise ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor
AA

Güzelyurt ilçe merkezine 3 kilometre mesafede, göl kenarına dik kayalar üzerine taş oyma olarak inşa edilen ve Kızlar Manastırı adıyla da anılan tarihi yapı, geçmişte Hristiyanların kutsal hac yolu üzerinde yer aldığı için ilgi görüyor.

AA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2001 yılında restorasyonuna başlanan ve aynı yıl ziyaretçilere açılan Yüksek Kilise'ye gelen turistler, su sarnıcı ve güvercinliği de ziyaret ediyor.

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, ilçenin Kapadokya bölgesinin doğu giriş kapısı olduğunu anımsattı.

İlçenin Kapadokya bölgesinin kültür hazinesi olduğunu anlatan Erciyas, "Bölgemizde Hristiyanlıkla birlikte yaşam başlamış. 4. yüzyılda Aziz Gregorius Theologos'un buraya gelmesiyle birlikte bu bölgede Ortodoksluk mezhebinin ilk fikirleri yaşam alanı bulmuş" diye konuştu.

Erciyas, Yüksek Kilise'nin bölgeye hakim yüksek bir tepenin üzerine taş oyma olarak inşa edildiğini aktardı.

Yapının tam karşısında Sivrihisar Kalesi'nin yer aldığını vurgulayan Erciyas, şöyle konuştu:

"Yüksek Kilise, Ihlara Vadisi ve Hasan Dağı eteklerine kurulan Mokissos Antik Kenti ile bir haberleşme ağına sahip. Yapı bu bölgede bir tehlike olduğunda onu görebilen fiziki konumda. Yüksek Kilise'nin, göl kenarında dik kayalar üzerinde harika bir yapısı var. Sonraki yıllarda kadın cezaevi olarak da kullanılmış. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 2001'de başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılmış. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi bekliyoruz."

"MİSAFİRLERİMİZ TARİHE TANIKLIK EDİYOR"

Erciyas, Kovid-19 salgını öncesinde ilçedeki tarihi ve doğal güzellikleri görmeye yılda yaklaşık 600 bin ziyaretçi geldiğini anlattı.

Güzelyurt'un turistler için bir cazibe noktası haline geldiğini aktaran Erciyas, "Ziyaretler devam ediyor, şu anda da ziyarete açık. Yüksek Kilise'ye gelen misafirlerimiz tarihe tanıklık ediyor. Kovid-19'un getirdiği şartların ardından bölgemizdeki turizm hareketliliğinin artacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

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